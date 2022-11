Filho de Sérgio Cabral se entrega à Polícia Federal após estar foragido

Filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Cabral se entregou nesta quinta-feira, 24, à Polícia Federal (PF), após ficar foragido por um dia. Ele é alvo da operação SMOKE FREE, que mirou uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de cigarros. Segundo as investigações da PF e do Ministério Público Federal (MPF), o contrabando das mercadorias era feito por um grupo armado e transnacional, que chegou a gerar prejuízo de 2 bilhões de reais à União em sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e corrupção. A 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro emitiu ordens de bloqueio de bens, avaliados em cerca de 300 milhões de reais.

Representante do empresário, o advogado Raphael Kullman afirmou que o filho de Sérgio Cabral disse que ele se apresentou à Polícia Federal espontaneamente. “Ele está seguro de sua inocência, que será provada no decorrer do processo”, destacou em nota.

José Eduardo tem 26 anos e é filho do ex-governador com a primeira mulher, Suzana. É irmão do ex-deputado Marco Antônio Cabral, que não conseguiu se reeleger. Adepto a uma vida de luxos, quando era mais jovem, chegou a fazer uma festa de 15 anos na Hípica que juntou mais de 500 adolescentes.

Ao saber da notícia de que o filho era alvo da operação, o pai, que segue preso no Batalhão Especial Prisional (BEP), passou mal e chegou a desmaiar na cela na última quarta-feira, 23. Cabral teve de ser atendido em uma unidade de saúde.

