Ferj adia semifinais do Campeonato Carioca após incêndio no CT do Flamengo

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) adiou as semifinais do Campeonato Carioca, marcada para o próximo fim de semana, em reunião de emergência realizada nesta sexta-feira, 8, horas depois do incêndio no CT Ninho do Urubu, do Flamengo, que matou ao menos 10 pessoas.

“Decisão! Não haverá futebol no Estado do Rio de Janeiro no fim de semana”, escreveu a federação nas redes sociais. Mais cedo, a Ferj já havia afirmado que “não há clima” para a realização das partidas entre Flamengo e Fluminense, no sábado, e Vasco e Resende, domingo, ambas no Maracanã. As novas datas para as partidas não foram reveladas.