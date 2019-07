Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

De volta ao batente

Os recessos parlamentar e judiciário chegam ao fim na quinta-feira, 1º de agosto, com a promessa de agenda cheia no segundo semestre. No Congresso, os parlamentares têm à frente o segundo turno de votação da reforma da Previdência, as propostas de mudanças tributárias e os desdobramentos políticos da prisão dos hackers suspeitos de terem invadido celulares de autoridades. Já os ministros do Supremo Tribunal Federal retornam ao trabalho sob a expectativa de julgar o pedido de suspeição movido pela defesa do ex-presidente Lula contra o ex-juiz Sergio Moro. Outro recurso que deve ser analisado em breve é o que discute o uso de dados do Coaf em investigações – assunto que interessa ao senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e que pode ser antecipado pelo presidente da Corte, Dias Toffoli.

De olho na Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne na terça-feira e na quarta-feira para debater os indicadores da economia brasileira e definir a taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano, o menor nível da história. Economistas esperam que haja redução e, consequentemente, um novo recorde. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o banco central americano, também anuncia na quarta a sua taxa de juros. Hoje, o índice está no intervalo de 2,25% e 2,50%.

Hackers soltos?

O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira prorrogou por cinco dias, na sexta-feira 26, a prisão temporária dos quatro suspeitos de invadirem o celular do ministro Moro (Justiça) e de outras autoridades. Com o vencimento da medida, ele precisará voltar ao tema durante a semana. O magistrado pode soltar os hackers, postergar novamente a detenção ou transformar a prisão em preventiva (sem prazo determinado). A decisão vai dar pistas de qual caminho deve seguir a investigação. Até agora, apenas a participação de Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”, é conhecida em mais detalhes.

É tudo ou nada

Os vinte pré-candidatos democratas à Casa Branca se dividem para dois debates, na terça-feira e na quarta, em Detroit. Esta será a segunda rodada de encontros antes das primárias do partido, que começam em fevereiro de 2020. Até o momento, o ex-vice-presidente Joe Biden continua na dianteira das pesquisas de opinião para competir com Donald Trump em 2020. Também é o que conta com arrecadação mais graúda de recursos para sua campanha. Os debates desta semana começam às 21h de Brasília e serão transmitidos pela CNN. Pé no acelerador Derivado da franquia que já arrecadou mais de 5 bilhões de dólares no mundo, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira 1º. O policial Hobbs (Dwayne Johnson) e o ex-mercenário Shaw (Jason Statham) enfrentam o vilão Brixton (Idris Elba), apresentado por elenco e produtores como um dos mais implacáveis de toda a série. Dirigido por David Leitch, de John Wick 3 – Parabellum e Deadpool 2, o filme também conta com Helen Mirren e Vanessa Kirby (a princesa Margaret das duas primeiras temporadas de The Crown) no elenco.