Polícia prende suspeitos de participar de roubo de ouro em Guarulhos

A Polícia Civil prendeu neste domingo, 28, dois homens suspeitos de participação no roubo de 718,9 quilos de ouro do terminal de cargas do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A carga foi avaliada em cerca de 110 milhões de reais. O roubo aconteceu na última quinta-feira, 25.

Ambos são funcionários do aeroporto. Um deles, Peterson Patrício, de 33 anos, o encarregado de despacho, inicialmente afirmou à polícia que foi sequestrado no dia anterior ao assalto e que sua família foi feita de refém. De acordo com ele, os criminosos teriam tido acesso às informações de segurança dessa forma. Contudo, Patrício agora confessou que foi cooptado pelos assaltantes.

Um segundo participante, ajudante de Patrício, também teria participado do esquema, mas seu nome não foi divulgado.

Antes da prisão dos suspeitos, o delegado João Carlos Miguel Hueb afirmou que “a dinâmica do fato nos leva fortemente a crer que existem pessoas que conheciam a rotina de uma área restrita de um aeroporto internacional”.