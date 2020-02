Depois de ser expulso do DEM, Arthur ‘Mamãe Falei’ vai para o Patriota

O deputado estadual Arthur ‘Mamãe Falei‘ do Val assinou a filiação ao Patriota nesta quarta-feira, 5. Em novembro do ano passado, Val foi expulso por divergências políticas do DEM, partido pelo qual se elegeu na eleição de 2018 com 478 mil votos. “Fui expulso por descumprir o estatuto do partido e não votar com a bancada”, escreveu em sua conta no Twitter, naquele período.

Segundo apurou VEJA, o Patriotas foi o único partido que aceitou a possível candidatura dele, que também é youtuber, à prefeitura de São Paulo. Nos próximos meses, ele deve iniciar as negociações para criar uma chapa de vereadores. Os procurados serão aqueles que tentaram compor sua base na Câmara.