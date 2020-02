Mapa digital revela localização e número de infectados por coronavírus

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em parceria com a empresa americana ESRI, criou um mapa dinâmico que aponta a quantidade de pessoas contaminadas com o coronavírus, além do país onde se encontram e o número de mortos. O mapa é atualizado em tempo real e pode ser acessado neste link.

Desde sua criação, na semana passada, o site já recebeu 86 milhões de acessos, vindos de diversas partes do planeta – o que reflete a preocupação mundial com o contágio. Os dados que alimentam o site são fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo governo chinês e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

O mapa também fornece a quantidade de pessoas infectadas e que foram curadas. Ao menos por enquanto, é equivalente a mais do que o dobro de mortos. O acesso é gratuito e, de acordo com os pesquisadores responsáveis pelo projeto, a intenção do projeto é fornecer ao público dados confiáveis, vindos de fontes transparentes.