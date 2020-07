Crivella volta atrás e propõe ouvir população sobre Réveillon do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), propôs consultar a população para decidir como será a festa de virada do ano nas praias cariocas. Crivella quer fazer uma pesquisa sobre o tema, com institutos independentes.

“Consultamos a população verificamos o que eles acham, o que não acham e, assim, a gente vai tentando construir um consenso, nesse momento de crise”, disse nesta terça-feira, 28, durante entrevista coletiva à imprensa no Riocentro.

Segundo a prefeitura, a consulta à população é uma possibilidade que ainda está sendo debatida com a Secretaria Especial de Turismo e a Riotur.

O prefeito também afirmou que pretende conversar com outros órgãos diretamente ligados à realização do festa, que costuma reunir milhares de pessoas na orla carioca, principalmente em Copacabana. “Vamos conversar com a Policia Militar, com as forças da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e também com o pessoal do transporte”, completou.

Na semana passada, a prefeitura chegou a anunciar que a festa teria de ser reformulada, depois que a Riotur, a empresa municipal responsável pela celebração de Ano Novo, entregou um relatório afirmando que a confraternização da virada “não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina.”

No domingo, 26, Crivella defendeu uma confraternização virtual e informou que a queima de fogos e os shows, por enquanto, estão mantidos. O prefeito disse que entrou em contato com os setores de bares, restaurantes e de hotéis para chegar a um novo modelo e revelou que a Riotur mandaria uma nova proposta ainda essa semana.