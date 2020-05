Hamilton Mourão faz teste de Covid-19 e entra em isolamento

O resultado do teste do vice-presidente deve ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 18. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou, depois de uma longa novela, que envolveu até a Justiça, os resultados de seus testes (que deram negativo) para a enfermidade. Outras diversas figuras da alta cúpula do governo federal já testaram positivo para o vírus. Foi o caso do ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno; do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.