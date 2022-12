Casa em que Bolsonaro está em Orlando tem oito quartos e sala de cinema

Após deixar o Brasil em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino a Orlando, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro ficará hospedado em uma casa de veraneio do ex-lutador de MMA José Aldo, um de seus mais fiéis apoiadores.

O imóvel está localizado em um condomínio em região turística de Kissimmee, onde estão os parques temáticos da Disney e Universal. O espaço tem equipe de apoio 24 horas por dia, piscina comunitária, quadras de tênis, academia e transporte gratuito para os parques.

A casa conta com oito quartos e cinco banheiros, além de cozinha ampla, quartos com decoração temática do Mickey Mouse, salão de jogos e uma sala privativa de cinema. Os valores da diária começam em US$ 519, cerca de R$ 2.743.

Bolsonaro chegou em Orlando, nos Estados Unidos, por volta das 23h de sexta-feira (30). Ao se despedir do cargo, fez uma de suas lives. Seu retorno é incerto. Até o final de janeiro, afirmou ter “agenda internacional” em publicação do Diário Oficial na sexta.

Neste sábado (31), o general Hamilton Mourão, presidente em exercício, fará um pronunciamento em rede nacional de televisão, às 20h.