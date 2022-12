O adeus de Bolsonaro e o pronunciamento de Mourão

Presidente em exercício desde o começo da tarde desta sexta-feira, 30, o general Hamiltom Mourão, fará, na noite deste sábado, 31, pronunciamento em rede nacional de Televisão. O aviso sobre a fala de Mourão (Republicanos), senador eleito pelo Rio Grande do Sul, chegou às emissoras na tarde de hoje.

Frustrados com a viagem do presidente Jair Bolsonaro, que foi de avião da FAB para Orlando, nesta sexta, bolsonaristas alimentavam o desejo de que a fala de Mourão seja em defesa dos atos contra o resultado das eleições, na porta dos quarteis. O general, no entanto, não informou ainda o teor do pronunciamento, que durará sete minutos. Entre os aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a expectativa é que seja um discurso de pacificação.

Nem o presidente em exercício nem Bolsonaro entregarão a faixa a Lula, que toma posse neste domingo, 1º.