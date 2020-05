Brasil registra mais de 15,6 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou neste sábado, dia 16, 15.633 mortes em decorrência do novo coronavírus. Os dados constam do último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. São 816 novos óbitos computados em relação ao levantamento desta sexta-feira, dia 15.

A nova contagem mantém o país em sexto lugar no triste ranking de nações com mais vítimas de Covid-19.

O estado com o maior número de casos de Covid-19 é São Paulo, com 4.688 óbitos. A marca é maior do que o número de mortes registradas oficialmente na China (4.637), da onde surgiu os primeiros casos de coronavírus.

Em segundo lugar, figura o Rio de Janeiro, com 2.614 mortos, seguido pelo Ceará, com 1.614, e Pernambuco, com 1.461.

O país também teve um aumento na quantidade de casos confirmados de Covid-19, saltando de 218.223 a 233.142. Com isso, o país é o quarto do mundo com mais infectados por coronavírus.