Bolsonaro pretende visitar Brumadinho neste sábado, diz porta-voz

Em Brasília, o porta-voz do governo, general Otávio Santana do Rêgo Barros, leu um breve comunicado nesta sexta-feira, 25, sobre as últimas medidas em relação ao rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG). Ele informou que o presidente Jair Bolsonaro deve ir ao local na manhã de sábado, 26, e que um gabinete de crise foi criado para acompanhar o caso.

“O presidente da República tem intenção de deslocar-se para a região amanhã, às 8h”, afirmou Barros. Ele disse ainda que Bolsonaro “lamenta eventuais perdas de vida ocasionadas pelo rompimento da barragem”.

“Os ministérios, as Minas de Energia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Defesa foram acionados para integrar esforços federais e estaduais. O governo federal acompanha de perto a evolução da situação, em condições de colaborar com o Estado de Minas Gerais”, completou.

Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos Ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso Secretario Nacional de Defesa Civil para a Região. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2019

Em nota divulgada às 15h51, a Vale afirmou que “havia empregados na área administrativa, que foi atingida pelos rejeitos, indicando a possibilidade, ainda não confirmada, de vítimas”. “Parte da comunidade da Vila Ferteco também foi atingida”, diz a mineradora.