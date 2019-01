Papéis da Vale despencam na bolsa de NY após rompimento de barragem

Os recibos de ações (ADRs) da Vale despencam cerca de 7% na Bolsa de Nova York nesta sexta-feira, 25. A queda acontece após o rompimento da barragem da companhia localizada em Brumadinho, em Minas Gerais. Por volta das 16h12, as ADRs da Vale recuavam 7,47%, negociadas a 13,75 dólares.

O economista-chefe da Necton, André Perfeito, diz que esse movimento na bolsa de Nova York pode afetar o preço dos papéis da companhia no Brasil. “Lembramos que a Vale pesa 11,39% no Ibovespa, logo uma queda de 10% da Vale pode impactar – isoladamente – uma queda de 1,39%”, afirma ele em nota.

Segundo ele, é provável que os papéis da mineradora enfrentem um período de muita volatilidade nos próximos dias, a exemplo do que ocorreu logo após o acidente da Samarco.

Para Perfeito, o rompimento da barragem exigirá uma resposta do governo federal. “A questão fica agora na mão do governo que terá que lidar rapidamente com essa situação uma vez que tem se posicionado contra o fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente. Isso é particularmente sensível para investidores estrangeiros.”