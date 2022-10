Bolsonaro mente ao dizer que não tem fotos com Roberto Jefferson

Atualizado em 23 out 2022, 18h20 - Publicado em 23 out 2022, 18h10

Atualizado em 23 out 2022, 18h20 - Publicado em 23 out 2022, 18h10

Após repudiar o ataque armado de Roberto Jefferson contra agentes da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro negou que tivesse qualquer relação com Jefferson.

“Não tem uma foto dele comigo, nada”, disse uma live aos seus seguidores na tarde deste domingo.

A afirmação, no entanto, é falsa — e as redes sociais foram tomadas de imagens de Bolsonaro ao lado do ex-deputado do PTB.

Apoiador voraz de Bolsonaro, Roberto Jefferson foi preso em agosto de 2021 sob a acusação de ataque contra os poderes da República e o estado democrático de direito, mas estava em prisão domiciliar. Antes disso, porém, se encontrou com Bolsonaro algumas vezes.

Em novembro do ano passado, o PTB compartilhou uma foto de Jefferson ao lado de Bolsonaro para divulgar uma entrevista em que ex-deputado expressa sua vontade de ver Bolsonaro de volta ao partido. Pouco antes, em abril, compartilhou um retrato em que Jefferson aparece ao lado de Bolsonaro durante um encontro no Palácio do Planalto.

Embora tente se desvincular de Jefferson, apoiadores de Bolsonaro contrários à prisão de Jefferson se reuniram em frente à casa do ex-deputado.

Daniel Silveira, perdoado pelo presidente após ser condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças à democracia e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, convocou os seguidores nas redes sociais para se reunirem na casa de Jefferson, mas voltou atrás após receber “ordens para recuar”.

