Bolsonaro repudia ataque a PF e manda Ministro da Justiça para o RJ

Atualizado em 23 out 2022, 15h58 - Publicado em 23 out 2022, 14h43

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais nesse domingo, 23, sobre os ataques do ex-deputado federal Roberto Jefferson à ministra do STF Cármen Lúcia e à Polícia Federal. “Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, escreveu no Twitter.

Nesse domingo, Roberto Jefferson relatou nas redes sociais ter trocado tiros com agentes da Polícia Federal (PF) em sua casa. Ele afirma que reagiu a um mandado de prisão que a PF cumpria a pedido de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), após um vídeo em compara a ministra do STF Cármen Lúcia a uma bruxa, e ofende a juíza com xingamentos de baixo calão.

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro, para acompanhar os desdobramentos do episódio. Também pelas redes sociais, Torres disse que seu ministério está empenhado em apaziguar a ‘crise’. “Momento de tensão, que deve ser conduzido com muito cuidado. Ministério da Justiça está todo empenhado em apaziguar essa crise, com breviedade, e da melhor forma possível”. O ministro não citou os dois policiais federais que foram feridos por estilhaços durante a ação.