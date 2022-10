Roberto Jefferson atira contra agentes da PF que cumpriam ordem de prisão

Atualizado em 23 out 2022, 15h46 - Publicado em 23 out 2022, 13h44

Por Ramiro Brites Atualizado em 23 out 2022, 15h46 - Publicado em 23 out 2022, 13h44

O ex-deputado federal Roberto Jefferson relatou neste domingo, 23, nas redes sociais ter trocado tiros com agentes da Polícia Federal (PF) em sua casa. Jefferson afirma que reagiu a um mandado de prisão que a PF cumpria a pedido de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a revogação de sua prisão domiciliar. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro, para acompanhar os desdobramentos do episódio.

“Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família (…) eu não atirei em ninguém para pegar (…) atirei no carro e perto deles. Eram quatro e eu falei: saí que eu vou pegar vocês”, disse Jefferson em vídeo que circula nas redes sociais. “Eles vão vir forte e eu não vou me entregar, chega”, acrescentou o ex-deputado, que cumpre prisão domiciliar desde agosto do ano passado. Em um dos vídeos, é possível ver uma viatura da PF com para-brisa estilhaçado. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Federal, dois agentes foram atingidos por estilhaços, mas passam bem.

Roberto Jefferson gravou vídeo, compartilhado na última sexta-feira em aplicativos de mensagens, no qual compara a ministra do STF Cármen Lúcia a uma bruxa, e ofende a juíza com xingamentos de baixo calão. O ataque à juíza teria motivado a ordem para a diligência na casa do petebista.

Pelo Twitter, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou repudiar as falas de Jefferson contra Cármen Lucia e a troca de tiros contra a PF, bem como “a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, em referência ao processo relatado por Alexandre de Moraes.

– Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022