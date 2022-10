Lula coloca ação violenta de Roberto Jefferson na conta de Bolsonaro

Atualizado em 23 out 2022, 15h47 - Publicado em 23 out 2022, 15h25

Por Redação Atualizado em 23 out 2022, 15h47 - Publicado em 23 out 2022, 15h25

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à eleição do próximo domingo, 30, reagiu ao ataque armado do ex-deputado federal Roberto Jefferson à agentes da Polícia Federal nesse domingo, 23. Em entrevista coletiva após ato de campanha em São Paulo, o ex-presidente culpou a violência política pela ação de Jefferson, e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) por incentivá-la.

“Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país e a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa que esse cidadão que é o meu adversário estabeleceu no país”, disse. “Ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa e que espalha fake news o dia inteiro. Isso gera comportamentos como esse do ex-deputado Roberto Jefferson”, afirmou a jornalistas.

Nas redes sociais, Lula disse que “as ofensas contra Cármen Lúcia não podem ser aceitas por ninguém que respeita a democracia”, e atribui a ação de Jefferson contra a PF à destruição de valores democráticos. “Criaram na sociedade uma parcela violenta. Uma máquina de destruição de valores democráticos. Isso gera o comportamento como o que vimos hoje.”, escreveu sem citar o nome de Jefferson.

A manifestação aconteceu pouco depois de Roberto Jefferson relatar nas redes sociais ter trocado tiros com agentes da Polícia Federal (PF) em sua casa. Ele afirma que reagiu a um mandado de prisão que a PF cumpria a pedido de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), após um vídeo em compara a ministra do STF Cármen Lúcia a uma bruxa, e ofende a juíza com xingamentos de baixo calão.

O ex-deputado, que foi condenado no escândalo do mensalão, e cumpria prisão em regime domiciliar em decorrência do inquérito que apura a existência de uma milícia digital criada com o objetivo atacar a democracia. Impedido de usar as redes sociais, Jefferson usou o perfil de familiares para espalhar os vídeos com ataques à ministra Cármen Lúcia. Desde estão, associações e políticos deram declarações pedindo para que Jefferson retorne à prisão em regime fechado.

As ofensas contra a Cármen Lúcia não podem ser aceitas por ninguém que respeita a democracia. Criaram na sociedade uma parcela violenta. Uma máquina de destruição de valores democráticos. Isso gera o comportamento como o que vimos hoje. — Lula 13 (@LulaOficial) October 23, 2022