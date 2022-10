‘Não admitiremos atentados contra nossa democracia’, diz Arthur Lira

Atualizado em 23 out 2022, 18h36 - Publicado em 23 out 2022, 17h03

Por Ramiro Brites

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se manifestou neste domingo, 23, sobre o ataque armado de Roberto Jefferson contra policiais federais que tentavam cumprir ordem de prisão preventiva contra ele na sua casa, em Levy Gasparian (RJ). Sem citar o nome do ex-deputado federal do PTB, Lira declarou repúdio a “toda reação violente, armada ou com palavras” e rechaçou “atentados” contra a democracia.

“O Brasil assiste estarrecido fatos que, neste domingo, atingiram o pico do absurdo. Em nome da Câmara, repudio toda reação violenta, armada ou com palavras, que ponham em risco as instituições e seus integrantes. Não admitiremos retrocessos ou atentados contra nossa democracia.”, escreveu o deputado no Twitter.