‘Volta ao Mundo’: Olhar do chef Anthony Bourdain tem resgate póstumo

Em 2017, o cultuado chef Anthony Bourdain convidou a amiga Laurie Woolever para escrever um “guia do mundo” através de seus olhos. Com a morte dele, em 2018, Laurie usou as gravações de seus programas para tirar o livro do papel. Volta ao Mundo coloca o leitor na garupa de Bourdain com uma escrita saborosa, que apresenta os locais visitados por ele com descrições de sua gastronomia e cultura. O Brasil é representado por Salvador, seu acarajé e “um dos melhores drinques do mundo” — a caipirinha.