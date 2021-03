‘The Crown’ ganha novo impulso após entrevista de Harry e Meghan

A controversa entrevista de príncipe Harry e Meghan Markle para a apresentadora Oprah Winfrey, exibida nos Estados Unidos na noite de domingo, 7, alavancou o interesse pela série The Crown. Segundo dados do Google Trends, as buscas pela atração da Netflix no YouTube aumentaram 550% em relação à semana anterior.

O salto de popularidade de The Crown vem junto com a coroação da quarta temporada do programa que, neste começo de ano, foi premiada como melhor série de drama pelo Globo de Ouro e pelo Critics Choice Awards. Em uma dura coincidência, a trama, que acompanha os bastidores da família real desde o início do reinado de Elizabeth II, apresentou em sua mais recente fase os dramas vividos por Diana (Emma Corrin) ao entrar para a realeza em um casamento falido e pouca ajuda psicológica. Na época, a jovem, então com 20 anos, sofria de bulimia enquanto o Palácio fazia vista grossa – situação similar à de Meghan, que disse ter pensado em suicídio e pedido ajuda da realeza, sem sucesso.

O interesse por Meghan Markle também aumentou na rede de vídeos. As buscas pela duquesa de Sussex no YouTube cresceu 1830% desde domingo, fazendo da atriz a integrante da família real britânica mais popular da plataforma. Harry vem em segundo, com um salto de 1430% nas buscas desde a entrevista, enquanto a princesa Diana ocupa o terceiro lugar, e um aumento de interesse de 17%.