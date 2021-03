Globo de Ouro 2021: Confira a lista de vencedores

A 78ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo, 28, em um modelo híbrido. Por causa da pandemia, o tradicional tapete vermelho deu lugar a celebridades com roupa de gala, mas dentro de suas casas. E a grande plateia com atores famosos foi substituída por poucas mesas ocupadas por trabalhadores essenciais, devidamente mascarados, que assistiram às apresentadoras Amy Poehler e Tina Fey. As comediantes se dividiram entre o tradicional palco da festa, em Los Angeles, e o The Rainbow Room, no topo do Rockefeller Center, em Nova York.

Confira abaixo os vencedores, com atualizações ao longo da noite:

Melhor ator coadjuvante em cinema

Vencedor – Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro

Leslie Odom, Jr. por Uma Noite em Miami…

Sacha Baron Cohen por Os 7 de Chicago

Bill Murray por On the Rocks

Jared Leto por The Little Things

Melhor animação

Vencedor – Soul

Wolfwalkers

A Caminho da Lua

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Os Croods 2: Uma Nova Era

Melhor atriz em série musical ou cômica

Vencedora – Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Lily Collins, Emily em Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, A Extraordinária Playlist de Zoey

Melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme para TV

Vencedor – John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Dan Levy, Schitt’s Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing