Star+: o que assistir no novo serviço de streaming da Disney

O Star+, mais novo serviço de streaming da Disney, chega ao Brasil nesta terça-feira, 31 de agosto. A nova plataforma foi criada para distribuir produções adultas da Walt Disney Company, que não cabiam no Disney+, de perfil mais juvenil e familiar. O serviço será a nova casa de diversos filmes e séries da antiga Fox, rebatizada recente de canal Star, que foi comprada pela empresa do Mickey Mouse em 2019. O catálogo também incluirá conteúdos de esporte da ESPN (incluindo campeonatos populares como a Libertadores e a Liga dos Campeões), produções originais e séries exclusivas do Hulu, streaming disponível apenas nos Estados Unidos.

Para atrair os brasileiro, o Star+ lançará mão de séries queridas pelo público, como Os Simpsons e American Horror Story, que terá a estreia da décima temporada de forma exclusiva na plataforma. Ainda na seara das séries, também oferecerá produções cultuadas pelo público nacional, como This is Us, The Walking Dead e Grey’s Anatomy.

Produções brasileiras também vão receber destaque, como o lançamento da terceira temporada do drama criminal Impuros. Com nomes como Raphael Logam e Sérgio Malheiros no elenco, a série aborda o submundo do tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Com estreia simultânea no Brasil e nos Estados Unidos, a série Only Murders in the Building é outra aposta forte do Star+. Estrelada por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short, a história acompanha três vizinhos apaixonados por podcasts de true crime que se unem para investigar um assassinato. Outra produção aguardada é a série Com Amor, Victor, derivada do filme Com Amor, Simon. A assinatura mensal do novo serviço da Disney custará 32,90 reais.