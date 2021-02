Adeus, Fox! Entenda por que os canais da rede agora se chamam Star

A partir desta segunda-feira, 22, o canal Fox mudará de nome e de identidade visual, assim como outros canais da rede. O Fox Channel passa a se chamar Star Channel; o Fox Life vira Star Life; Fox Premium 1 é Star Hits e o Fox Premium 2 se torna Star Hits 2. Já o canal FX permanecerá com o mesmo nome. A mudança, por enquanto apenas na América Latina, é parte da reestruturação da marca adquirida oficialmente pela Disney em 2019 pela bagatela de 71,3 bilhões de dólares. Ainda este ano, a empresa vai lançar uma nova plataforma de streaming, que terá um conteúdo mais adulto que o Disney+.

A razão, porém, pode ter raízes mais políticas do que apenas uma revisão de marca. No ano passado, a empresa do Mickey Mouse já havia limado mundialmente o “Fox” do estúdio cinematográfico 20th Century Fox, agora batizado de 20th Century Studio. Na época, a decisão foi apontada como uma maneira da Disney se distanciar do polêmico canal Fox News – rede jornalística que não foi adquirida pelo estúdio do Mickey Mouse. Além de ser um contumaz e polêmico apoiador de Donald Trump, o canal teve a reputação manchada por uma série de acusações de assédio sexual em seus bastidores. Assim, a Disney fugiu de associações com a emissora comandada pelo empresário Rupert Murdoch.

A história da Fox começa com o estúdio cinematográfico 20th Century Fox em 1935, quando a Twentieth Century Pictures se fundiu com a Fox Films. Desde então, tornou-se um dos mais respeitados estúdios de Hollywood, ostentando títulos como A Noviça Rebelde, Titanic, Alien, Star Wars e Avatar. Nos anos 80, a empresa do magnata Rupert Murdoch adquiriu o estúdio juntamente com uma rede de televisão, nascendo assim o canal Fox TV, que se expandiu para outros canais, entre eles o Fox News, em 1996. A Fox foi a responsável por lançar programas de sucesso, entre eles The Simpsons, Family Guy e Modern Family. Todos estes títulos, agora, são parte do casting da Disney.