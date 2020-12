Disney lançará nova plataforma de streaming no Brasil em 2021

Menos de um mês depois da chegada do Disney+ ao Brasil, a empresa norte-americana anunciou que lançará um novo serviço de streaming na América Latina em junho de 2021. A novidade foi compartilhada durante um evento para investidores na quinta-feira, 10, e batizada como Star+. A plataforma será o equivalente internacional do Hulu, que é exclusivo dos Estados Unidos, e deve oferecer séries e filmes voltadas ao público adulto, além de conteúdos esportivos da ESPN e as produções da Fox, incorporada pela empresa em 2019.

A companhia ainda não divulgou informações sobre valores e a assinatura da nova marca, mas adotou estratégias distintas de acordo com a região. Na Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e alguns outros mercados, o Star não funcionará como uma plataforma independente – em vez disso, será incorporado como uma nova aba no próprio Disney+, disponibilizada aos assinantes a partir de 23 de fevereiro. Para comportar o novo serviço, o valor da assinatura será reajustado nesses locais.

Entre as produções inéditas que devem chegar ao país com o Star+ está a série Love, Victor, inspirada no filme adolescente Com Amor, Simon e, até então, disponível apenas no Hulu. Boa parte das produções do streaming americano, no entanto, já estão disponíveis no Brasil através de outras plataformas – é o caso de The Handmaid’s Tale, no Globoplay, Little Fires Everywhere, no Prime Video e Normal People, no Stars Play.

Meses antes do Disney+ chegar ao Brasil, a Disney retirou todo o seu conteúdos das demais plataformas de streaming, concentrados agora no Disney+. Como consequência disso, a Netflix, por exemplo, perdeu um catálogo importante de animações, assim como Prime Video, que concentrava a maior parte dos filmes live actions da empresa. Se seguir a mesma lógica, as produções do Hulu devem ser retiradas os demais streamings e disponibilizadas exclusivamente no Star+.