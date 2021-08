‘Only Murders in the Building’ alia humor ao clássico filão ‘quem matou?’

Após a morte de um homem sob condições suspeitas em um prédio de Nova York, três moradores que até então não se conheciam unem suas paixões por podcasts criminais para desvendar o que aconteceu. Composto pela jovem misteriosa Mabel (Selena Gomez), pelo ator esquecido Charles (Steve Martin) e pelo diretor de musicais decadente Oliver (Martin Short), o trio logo descobre que pode haver um assassino no pedaço. Aliando o clássico expediente do “quem matou?” ao humor, a série do novo serviço de streaming adulto da Disney, Star+, cativa pelo carisma do elenco e pelas reviravoltas rocambolescas.