Oscar 2021: Onde assistir aos filmes indicados à estatueta

A Academia de Cinema de Hollywood anunciou nesta segunda-feira, 15, a esperada e aguardada lista de indicados ao Oscar 2021. A premiação mais importante do cinema mundial, devido a pandemia de Covid-19, teve grandes mudanças em sua lista de indicados. A começar com a invasão de grandes plataformas de streaming, que já vinha acontecendo há alguns anos, mas que se intensificou agora com a maioria das salas de cinema fechadas. A Netflix, por exemplo, chega ao Oscar com 35 indicações – dez delas apenas pelo filme Mank. A Amazon Prime, principal concorrente, teve doze indicações. Ambas ficaram à frente de poderosos estúdios tradicionais como a Warner com oito menções.

Confira abaixo onde assistir aos filmes indicados ao prêmio:

Netflix

Mank

Com o maior número de indicação ao Oscar – dez menções – o filme conta a história de Herman J. Mankiewicz, roteirista da obra de Orson Welles, Cidadão Kane.

Os 7 de Chicago

Com seis indicações ao Oscar, o longa acompanha a história de sete pessoas acusadas de conspiração pelo governo federal americano após um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã em 1968.

A Voz Suprema do Blues

O filme, com cinco menções ao Oscar, incluindo uma indicação póstuma ao ator Chadwick Boseman, conta a história de uma trupe de músicos que se reúne para gravar Ma Rainey’s Black Bottom, um dos primeiros discos de blues cantados por uma mulher, em 1927.

Pieces of a Woman

Com apenas uma indicação, representado por Vanessa Kirby, concorrendo a melhor atriz, a produção retrata a jornada emocional de uma mãe que acaba de perder seu bebê tentando lidar com as consequências de seu luto.

Era uma Vez um Sonho

Glenn Close representa esse filme da Netflix na categoria de melhor atriz coadjuvante. O longa mostra três gerações de uma família tentando perseguir o tão famoso sonho americano, anos se passam até perceberem que esse estereótipo está longe de parecer um sonho.

A Caminho da Lua

Indicada ao Oscar de melhor animação, o filme conta a história de uma menina sonhadora que, estimulada pelas histórias da mãe, decide construir uma nave espacial para ir à Lua e comprovar a existência de uma deusa.

Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca

A animação, com uma indicação, mostra a amizade entre o carneiro protagonista e um alienígena com poderes estranhos que surge na fazenda. Os dois, e outros animais, precisam combater uma organização perigosa disposta a capturar o visitante.

Professor Polvo

O documentário, com uma indicação, esmiúça uma improvável amizade entre o cineasta Craig Foster e um polvo-comum selvagem nas profundezas de uma floresta subaquática na África do Sul.

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

Com produção executiva de Barack e Michelle Obama, a produção indicada a melhor documentário conta a história de um grupo de jovens com deficiência que criam um acampamento de verão no intuito de garantir um mundo com mais igualdade.

Tigre Branco

Concorrendo a roteiro adaptado, o filme conta a história de um pequeno aldeão que se torna um empresário de sucesso na Índia servindo pessoas milionárias. Após um episódio de traição, porém, ele percebe e se rebela contra o sistema desigual vigente no país.

Amazon

O Som do Silêncio

Com cinco indicações ao Oscar, o filme conta a angustiante história de um baterista que percebe que está ficando gradualmente surdo e começa a perder as oportunidades da vida em decorrência da deficiência.

Borat: Fita de Cinema Seguinte

Criticando as eleições americanas e falando sobre a Covid-19, a sequência da comédia ácida de Borat recebeu duas menções no Oscar. No longa, o comediante é libertado da prisão e arrisca sua vida ao retornar aos Estados Unidos com sua filha adolescente.

Uma Noite em Miami

Com quatro indicações ao Oscar, a produção se passa durante uma noite fictícia de 1964, auge do movimento civil nos EUA, onde após derrotar Sonny Liston, Muhammad Ali se reúne com Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown para celebrar a vitória.

Time

Em Time, a matriarca indomável de uma família luta para manter seus parentes unidos enquanto batalha para libertar seu marido encarcerado. A produção da Amazon, recebeu uma menção para melhor documentário no Oscar.

Collective

Indicado ao Oscar de melhor documentário, a produção romena gira em torno de um grupo de jornalistas investigativos que esmiúçam fraudes na saúde pública, corrupção e má administração na Romênia.

Disney+

Soul

Com três indicações, a animação da Disney conta a história de um músico apaixonado pelo Jazz, mas que só depois da morte, ele encontra um verdadeiro sentido para a vida.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Com uma indicação ao Oscar, a animação da Disney conta a história de dois irmãos que vivem em um mundo fantástico onde as criaturas não precisam mais de magia para viver. Eles vão precisar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

AppleTV+

Wolfwalkers

Tomm Moore é um diretor da Irlanda do Norte que lançou os longas animados O Segredo dos Kells e A Canção do Mar, ambos indicados ao Oscar. Wolfwalkers completa a trilogia ao falar sobre o folclore irlandês e a história de seu povo retratado pela amizade de duas garotas de origens distintas.

Globoplay

Agente Duplo

A produção chilena recebeu uma indicação ao Oscar de melhor documentário. Nela, o idoso Sérgio é um agente duplo, contratado por um detetive particular para se infiltrar em uma casa de repouso onde há suspeita de abuso contra os velhinhos.