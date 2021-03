Oscar 2021: Confira as surpresas e os grandes esnobados da premiação

Após o anúncio oficial dos indicados ao Oscar, fatalmente algum filme acaba esnobado. Neste ano, não foi diferente. Se por um lado o Oscar acertou em indicar duas mulheres diretoras, por outro, cometeu deslizes ao ignorar Uma Noite em Miami e A Voz Suprema do Blues, além de outras produções aclamadas, que ficaram de fora das grandes categorias. Os dois filmes receberam, respectivamente, quatro e cinco indicações, mas ficaram de fora da categoria mais importante, a de melhor filme. Embora tenha recebido importantes indicações em prêmios como o Globo de Ouro, os dois títulos poderiam ter entrado na lista de melhor filme, já que o regulamento permite que até dez filmes concorram – e neste ano apenas oito foram selecionados.

A diretora Regina King, de Uma Noite em Miami, também foi esnobada, ficando de fora da indicação de direção, bem como Aaron Sorkin, diretor de Os 7 de Chicago. Outro “esquecimento” da Academia foi o excelente Destacamento Blood, que recebeu apenas uma indicação por trilha sonora original. O filme, que acompanha a história de quatro veteranos de guerra afro-americanos que retornam ao Vietnã para procurar os restos mortais de seu comandante e um tesouro, não rendeu indicações para o diretor Spike Lee, e nem para Chadwick Boseman. O ator, que morreu em 2020, concorre postumamente na categoria de melhor ator por A Voz Suprema do Blues.

Outro filme completamente esquecido pela Academia foi Malcolm & Marie, produção da Netflix que estrela Zendaya e John David Washington, com direção de Sam Levinson. O ator Mads Mikkelsen, o protagonista de Druk – Mais uma Rodada, também foi esquecido pelos jurados na categoria de melhor ator.

Dos concorrentes brasileiros duas faltas se destacaram. A grande aposta, Bacurau, passou batido pelos membros votantes da Academia. Outro, que ficou de fora dos curtas de animação, foi Umbrella, que seria o primeiro representante nacional a concorrer na categoria.

Nem tudo é lamento. A 93ª edição do Oscar trouxe algumas surpresas positivas. Nomadland e Bela Vingança, produções muito elogiadas durante a temporada de premiações, foram lembrados. As presenças de Chloé Zhao e Emerald Fennell não são surpresa na categoria de direção. Em comparação à edição anterior, que não teve nenhuma indicação feminina, este ano as diretoras fizeram história: foi a primeira vez que duas mulheres foram indicadas ao prêmio de direção.

Outras duas surpresas positivas foram as indicações de ator coadjuvante de LaKeith Stanfield, por Judas e o Messias Negro, esnobado em outras premiações como o Globo de Ouro, e Paul Raci, por O Som do Silêncio, filme que conta com seis indicações ao todo.