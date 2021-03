STJ adia julgamento de ações de Flávio Bolsonaro no caso ‘rachadinha’

Os dois recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro contra as investigações do caso das “rachadinhas” que seriam julgados nesta terça-feira foram retirados da pauta da Quinta Turma do STJ.

O adiamento da análise ocorreu na tarde desta segunda e pegou de surpresa até mesmo o advogado de Flávio, Rodrigo Roca, que estava a caminho de Brasília.

Nos processos, o senador, investigado pelo Ministério Público do Rio, pede a anulação de todas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana — que autorizou, entre outras medidas, a quebra de sigilo do ex-deputado estadual.

Caso prevaleça a tese da defesa, como ocorreu na semana passada, são grandes as chances de que toda a apuração contra o filho do presidente seja colocada em risco.

Nos bastidores, o adiamento foi visto como uma medida do STJ para tirar o foco do caso, que ganhou repercussão após o julgamento da semana passada.