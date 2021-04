Ministra se diz suspeita para julgar desembargador que ofendeu advogada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra do STJ Maria Thereza de Assis Moura, corregedora nacional de Justiça, se declarou suspeita para julgar a reclamação disciplinar que apura a conduta de um desembargador que chamou publicamente uma advogada de “vagabunda desqualificada”, “desonesta” e “sacana”.

Em outubro de 2020, Maria Thereza reconsiderou uma decisão de arquivamento da apuração de infração disciplinar contra Tutmés Airan, desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Ele teria feito ofensas contra a advogada em áudios divulgados via WhatsApp em um grupo com jornalistas.

Nesta quarta-feira, porém, a ministra deu uma decisão declarando-se suspeita “por motivo de foro íntimo”. Agora, o caso será redistribuído para outro integrante do CNJ.