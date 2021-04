Martins, que gesticulou atrás de Pacheco, segue no Planalto há 12 dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde que Filipe Martins, o assessor especial de Jair Bolsonaro, inventou de fazer um gesto de gosto duvidoso atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dez dias se passaram.

Bolsonaro exonerou Ernesto Araújo do Itamaraty por ter cometido o erro de utilizar o Twitter para acusar do Senado de operar o lobby da China pelo 5G.

Martins, um dos últimos seguidores de Olavo de Carvalho no governo, segue no posto contra a vontade da cúpula do Senado.