O recado do novo presidente do BB sobre as agências bancárias

Em sua carta de apresentação aos funcionários do Banco do Brasil, o novo presidente da instituição escolheu a dedo a quem prestaria homenagem: aos funcionários da rede de agências. “Sempre fundamentais para o atendimento dos objetivos estratégicos do Banco do Brasil”, disse Fausto Ribeiro. Ribeiro assumiu o cargo nesta segunda-feira, 05, e fez questão de frisar que ele, os vice-presidentes e diretores vão trabalhar mais próximos dos clientes e das equipes nas superintendências e agências.

Para quem não lembra, Ribeiro está substituindo André Brandão, que começou a ser fritado no cargo depois que anunciou, em janeiro, um plano de demissão voluntária e redução do número de agências pelo país. Em um movimento político, o presidente Jair Bolsonaro mostrou sua indignação e ameaçou publicamente demitir Brandão, alegando que muitas cidades só o que têm é uma agência do Banco do Brasil. De lá para cá, outro presidente, Pedro Guimarães da Caixa, não tem uma live de quinta-feira em que apareça ao lado de Bolsonaro que não fale em abertura de novas agências pelo país. A Caixa anunciou oficialmente que deve abrir 75 agências neste ano, na contramão do mercado financeiro que está migrando fortemente para o banco digital.

Guimarães, vale notar, foi o padrinho de Ribeiro na indicação ao cargo no BB.

No plano que o Banco do Brasil começou a botar em prática, na gestão de André Brandão, cerca de 5 mil funcionários ja aderiram ao PDV e um acompanhamento feito pelo sindicato dos funcionários de mercado financeiro dá conta de que pelo menos 160 agências do BB no país estão com aviso de fechamento de portas.