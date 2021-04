China tem ‘compromisso’ com insumos para vacinas no Brasil, diz embaixador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em tom bem diferente do adotado pelo Brasil contra a China até pouco tempo atrás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu nesta segunda-feira com o embaixador chinês, Yang Wanming.

Do encontro, feito por videoconferência, o Brasil saiu com a promessa da China de que não faltarão insumos para a produção das vacinas contra a covid-19 — tanto a produzida pela Fiocruz quanto a produzida pelo Butantan contam com ingredientes chineses.

“Conversamos sobre o combate à pandemia com união e sobretudo, a parceria de vacinas. O nosso compromisso é continuar o suprimento dos insumos ao Brasil para garantir a sua produção de vacinas conforme o cronograma”, escreveu o embaixador no Twitter.

Ano passado, Wanming esteve no centro de uma crise diplomática aberta pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que culpou a China pela pandemia do coronavírus. À época, o embaixador disse que o filho do presidente havia contraído o “vírus mental”.