O baile de Lula em nova pesquisa

O ex-presidente Lula continua dando um baile nos outros postulantes à presidência da República para as eleições de 2022.

Uma nova pesquisa mostra que não é só de goleada que vive o ex-presidente petista contra seus adversários, como bem resumiu a coluna.

Os novos números deixam claro, na verdade, que, caso as eleições de 2022 fossem hoje, Lula venceria no primeiro turno, o que ele mesmo não conseguiu – nem em 2002, nem em 2006.

Pela pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto, contra 19% de Jair Bolsonaro. Sergio Moro e Ciro Gomes, principais nomes da terceira via hoje, aparecem na terceira posição (risos) com 5% das intenções de voto.

Como ainda revelou o Radar sobre a pesquisa, José Luiz Datena, que não está mais no jogo presidencial, é listado no levantamento e tem 4%. João Doria, que ganhou as prévias do PSDB, tem 2%. Já Rodrigo Pacheco nem pontua.

Dois detalhes importantes da pesquisa são a consolidação de Lula acima dos 40% e a consolidação do presidente Jair Bolsonaro abaixo dos 20%.

É óbvio que ainda tem uma distância grande até as eleições, muita coisa pode mudar – inclusive, os movimentos de construção de alternativas do atual presidente podem fazer efeito.

Mas, até agora, Lula tem ido de baile em baile cantando a música de uma nota só: vitória, vitória, vitória…