Lula tem 42% das intenções de voto contra 19% de Bolsonaro, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa nacional finalizada nesta semana pelo Instituto FSB mostra que Lula continua liderando as pesquisas com folga, apesar do surgimento da candidatura de Sergio Moro.

O levantamento foi feito entre os dias 19 e 22 de novembro, período em que os partidos da chamada terceira via ainda lidavam com novidades e problemas, como a chegada de Rodrigo Pacheco ao jogo e a tumultuada eleição interna do PSDB.

Pela pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto, na pesquisa estimulada, contra 19% de Jair Bolsonaro. Sergio Moro e Ciro Gomes aparecem na terceira posição com 5% das intenções de voto.

Apesar de não estar mais no jogo presidencial, José Luiz Datena é listado no levantamento e tem 4%. João Doria tem 2%. Já Pacheco e Simone Tebet não pontuam.