Nova pesquisa mostra goleada de Lula na terceira via

A nova rodada da pesquisa XP/Ipespe, que avalia o governo Jair Bolsonaro desde início da gestão, revela que Lula vence de goleada o atual presidente, o seu algoz na Lava Jato, Sérgio Moro, e o governador de São Paulo, João Doria, dois representantes do que pode ser chamado de terceira via.

A força do ex-presidente petista com o eleitorado é surpreendente. Lula venceria no segundo turno por pelo menos 18 pontos os três, tanto o presidente, quanto Moro, que vai se filiar ao Podemos no dia 10 de novembro, e Doria, pai da vacina no Brasil, mas que ainda não conseguiu capitalizar isso eleitoralmente.

Segundo a pesquisa XP/Ipespe, Lula venceria Bolsonaro por 50% a 32%, venceria Moro por 52% a 34%, ou seja 18 pontos e Doria por 51% a 27%, assombrosos 24 pontos.

O ex-presidente Lula ainda ganharia por 20 pontos Ciro Gomes, outro candidato que tem se colocado cada vez mais como terceira via, entre Lula e Bolsonaro. São 49% contra 29%. A terceira via perde do petista de goleada – ao menos como esta posta hoje. A ver.