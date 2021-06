STF começa julgamento com votos a favor da Copa América no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quinta-feira, 10, três ações que tentam barrar a realização da Copa América no Brasil. O placar, por enquanto, está em 3 a 1 para que o torneio possa ser realizado. Já votaram a favor da competição a ministra Cármen Lúcia e os ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin votou pela não realização da Copa América.

A análise está sendo feita pelos integrantes da Corte no plenário virtual, no qual os ministros apenas depositam os seus votos em ambiente eletrônico sem a necessidade de fazer sustentação oral. Os votos terão de ser apresentados até as 23h59 desta quinta-feira.

Das três ações que estão sendo julgadas, duas estão sob relatoria da ministra Cármen Lúcia. Elas foram apresentadas pelo PSB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). A terceira ação, apresentada pelo PT, tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski.

A ação da CNTM, a entidade pede a suspensão da realização da Copa América argumentando que há risco de aumento de casos de contaminação e de mortes pela Covid. O PSB, por sua vez, aponta como maior problema a movimentação nacional e internacional de jogadores, comissões técnicas, jornalistas e demais envolvidos da realização do evento esportivo. Já o PT defende que a decisão de sediar o torneio vai contra os esforços de parte da sociedade brasileira para conter a pandemia.

O julgamento foi marcado para esta quinta-feira pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, após pedido de Cármen Lúcia, que apontou “excepcional urgência e relevância do caso e da necessidade de sua célere conclusão”. A competição começa no domingo, 13.