Renan pede para participar de julgamento no STF sobre Copa América

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros pediu na noite desta quarta-feira à ministra do Cármen Lúcia, do STF, para participar do julgamento do tribunal sobre a suspensão da realização da Copa América no Brasil, marcado para ocorrer nesta quinta-feira.

Calheiros quer atuar na condição de amicus curiae — expressão em latim que significa “amigos da Corte”—, para defender a concessão do mandado de segurança apresentado pelo PSB. Na petição, ele sustenta que pretende fornecer subsídios para o julgamento como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga atos públicos durante a pandemia da Covid-19.

O senador incluiu ainda declarações de membros da comissão durante as reuniões do colegiado para apontar “são diversas as manifestações de senadores da República em desfavor da realização da competição denominada Copa América em território brasileiro, sobretudo em momento tão conturbado e tão sofrido por que passa toda a população brasileira”.

“Definitivamente, este não é o momento de comemorações, mas de resoluções práticas”, concluiu Renan no pedido.