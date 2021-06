Lewandowski também envia ao plenário ação do PT contra Copa América

Assim como a ministra Cármen Lúcia fez mais cedo, nesta terça, ao direcionar para o plenário virtual da Corte o julgamento de duas representações movidas pelo PSB e por uma entidade sindical contra a realização da Copa América no Brasil, o ministro Ricardo Lewandowski, que também havia sido provocado pelo PT sobre o tema, seguiu o mesmo caminho. O STF deve julgar as três ações em conjunto.

“Considerando a importância da matéria e a emergência de saúde pública, bem como a urgência que o caso requer, sobretudo levando em consideração que o evento de grande porte noticiado terá início no dia 13/6/2021, solicito ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal a inclusão do presente pedido incidental para julgamento na sessão virtual extraordinária do Plenário desta Suprema Corte convocada, nos termos do art. 21-B, § 4°, do RISTF, e do art. 5°-B da Resolução 642/2019, para o julgamento do MS 37.933-MC/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que trata do mesmo tema, com início à 00h00min e término às 23h59min do dia 10/06/2021”, decide Lewandowski.