A ordem de Bolsonaro na disputa eleitoral no Rio Deputados bolsonaristas embarcam na campanha de Crivella e abandonam candidatos do próprio partido Por Juliana Castro - 19 out 2020, 11h47

Mesmo sem gravar um pedido expresso de votos para o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), o presidente Jair Bolsonaro mandou que deputados bolsonaristas embarcassem de vez na campanha de reeleição do aliado. Tanto é que, depois da ordem, os parlamentares participarão hoje de uma “live dos conservadores” com Crivella. Detalhe: os deputados são de partidos que têm outros candidatos à prefeitura do Rio.

Oficialmente, Bolsonaro tem dito que não vai participar de campanhas eleitorais. Crivella, no entanto, tem usado imagens do presidente em seus programas eleitorais, o que já foi alvo de uma reclamação de Luiz Lima (PSL), que pediu à Justiça Eleitoral suspensão da propaganda na TV. Os dois tentam colar na imagem de Bolsonaro.

Entre os que embarcaram na campanha de Crivella está o deputado federal Otoni de Paula (PSC), que já fez duras críticas ao prefeito, a quem já chamou de péssimo administrador. Mas, diante da determinação de Bolsonaro, o parlamentar até posou para fotos ao lado do ex-desafeto, deixando de lado a candidata de seu partido à prefeitura do Rio, Glória Heloíza. Ficou acertado que ele vai centrar fogo nas redes sociais contra Eduardo Paes (DEM), Martha Rocha (PDT) e Luiz Lima.

Os deputados estaduais Alana Passos, Anderson Moraes, Filippe Poubel e Márcio Gualberto, todos do PSL que tem Luiz Lima como postulante ao Palácio da Cidade, também embarcaram na campanha de Crivella. Quando houve o racha no partido após a saída do presidente, eles ficaram ao lado de Bolsonaro.