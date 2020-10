Ibope: Paes lidera disputa à Prefeitura do Rio com 30%; Crivella tem 12%

Atualizado em 15 out 2020, 20h48 - Publicado em 15 out 2020, 20h47

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) é líder nas intenções de voto na disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro com 30% das intenções de acordo com dados divulgados pelo Ibope na noite desta quinta-feira, 15. Candidato à reeleição e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) aparece em 2º lugar, com 12% das respostas dos entrevistados ao instituto.

Em seguida, a delegada Martha Rocha (PDT) aparece com 8%. Já Benedita da Silva (PT) tem 7% das respostas. A pesquisa, que foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo, tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Tecnicamente, Martha e Benedita estão empatadas. De acordo com o Ibope, os percentuais se mantiveram em relação à pesquisa anterior.

Os demais candidatos apresentam no máximo 3% das citações cada. Renata Souza (PSOL), Luiz Lima (PSL) e Bandeira de Mello (Rede) aparecem empatados – os três mantêm 3% das intenções de voto.

São 23% os entrevistados que declaram intenção de votar em branco ou anular o voto e 5% não sabem ou preferem não responder (eram 28% e 7%, respectivamente, na pesquisa anteriormente divulgada pelo instituto).