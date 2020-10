VEJA realiza série de entrevistas com candidatos de São Paulo e Rio

16 out 2020, 12h15

Por Da Redação - 16 out 2020, 12h15

VEJA realiza a partir da próxima semana uma série de entrevistas com postulantes a prefeito em São Paulo e no Rio de Janeiro. O projeto VEJA E VOTE convidou os cinco principais candidatos de cada uma das cidades para participar da sabatina.

Entre os dias 19 e 23 serão ouvidos os aspirantes paulistanos e, entre 26 e 30, os cariocas. As conversas serão conduzidas pelos colunistas Augusto Nunes e Ricardo Noblat, em São Paulo, e Dora Kramer e Ricardo Rangel, no Rio, e transmitidas a partir das 11h em lives em nossas redes sociais e no YouTube.

Foram convidados para as sabatinas Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Arthur do Val (Patriota), Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo, e Marcelo Crivella (Republicanos), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT) no Rio.