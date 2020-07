Xiaomi atualiza linha brasileira de gadgets com foco na rotina doméstica

A fabricante de smartphones e gadgets Xiaomi lançou nesta quarta-feira (29) as versões localizadas para os consumidores brasileiros de uma serie de produtos. Entre eles: a pulseira Mi Band 5; o Mi TV Stick, que concorre com o Chromecast; os fones sem fio Earphones 2 Basic; e o agregador de dispositivos inteligentes Smart Set 2. Com a nova linha, que também traz o smartphone intermediário Redmi 9 por 1.899 reais, a empresa conhecida pelo preço competitivo chega atinge a marca de 350 produtos em território nacional.

O responsável pela operação da marca no país, Luciano Barbosa destaca que, apesar do mercado de smartphones e hardware enfrentar uma retração durante a pandemia, a Xiaomi viu um leve crescimento no interesse por produtos relacionados à rotina doméstica, como lâmpadas e pulseiras inteligentes, frente aos smartphones, antes carros chefes de vendas. “Nossas avaliações apontam que, devido as imposições do isolamento social, os dispostivos que garante mais bem estar em casa estão em ascensão”, diz.

Confira a nova linha da Xiaomi que desembarca no Brasil

Apontada recentemente como a pulseira inteligente mais vendida no mundo, a Mi Smart Band 5 permite ao usuário usar a tela de 1,1 polegada com painel em Super AMOLED para aciona música, cronômetro, previsão do tempo, controlar remotamente a câmera do telefone, entre outras funções. Ela reconhece 11 atividades físicas, como caminhada, elíptico e ioga. São cinco a mais do que na geração passada. A bateria possibilita até 14 dias ininterruptos de uso. Há também um indicador de nível de estresse. Estréia no mercado com o preço de 499 reais. Outra aposta para o mercado brasileiro é a versão Mi Smart Band 4C, mais em conta, com o valor de 299 reais.

A Mi TV Stick, que transforma qualquer televisor em smart TV, é compatível com os principais serviços de streaming de vídeo, como Netflix, Amazon Prime e YouTube, além de ser integrado ao Google Assistente e ter o Chromecast instalado. Conta com as tecnologias DTS Audio e Dolby Audio, processador quad-core, 1 GB de RAM e 8 GB para armazenamento de dados. O produto chega com o preço de 499 reais.

Com duração de até 5h seguidas de música, o Mi True Wireless Earphones 2 Basic conta com microfones duplos para melhorar a qualidade das chamadas e evitar ruídos. Com conexão Bluetooth 5.0, o novo modelo tem um falante dinâmico de 14,2 mm para graves mais profundos. Será comercializado por 399 reais.

O Mi Router 4A Giga Version, por sua vez, ajuda o usuário a criar uma rede de internet pessoal com a tecnologia WiFi 802.11ac., por meio das suas quatro antenas externas e três portas Gigabit Ethernet integradas. A novidade chega ao país com o preço de 399 reais.

Já o Mi Smart Sensor Set 2 serve para integrar lampadas inteligentes, celulares e outros dispostivos conectados, com suporte às conexões sem fio ZiGbee, Wi-Fi, Bluetooth e Bluetooth Mesh. O kit de automação conta com dois sensores de presença, dois sensores de abertura e um interruptor inteligente, oferecendo várias possibilidades para tornar a casa ainda mais conectada e segura para monitoramento. O preço no Brasil é de 999 reais.