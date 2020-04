Usuários relatam instabilidade no Facebook, Instagram e WhatsApp

Usuários de internet relataram instabilidade nos serviços de Facebook, Instagram e WhatsApp no início da noite desta quarta-feira (01).

As falhas aconteceram no Brasil e também em outras partes do mundo. Todos esses apps pertencem ao Facebook. Os internautas comentam que passam por dificuldades para postar conteúdos nos perfis da rede social e do Instagram, e também para enviar mensagens pelo WhatsApp.

O site Down Detector, que aglomera relatos de consumidores sobre o status de serviços on-line, teve pico de reclamações sobre as três plataformas por volta das 18h.

Em comunicado, o Facebook afirmou que já estabilizou o serviços logo após a inconstância: “Hoje mais cedo, algumas pessoas podem ter tido problemas para visualizar imagens em nossos aplicativos devido a um erro de rede. Essa questão foi resolvida e os aplicativos estão funcionando normalmente”.