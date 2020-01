Uber: novo recurso de segurança detecta mudanças inesperadas de rotas O aplicativo passa a ser capaz de iniciar uma checagem automática oferecendo opções como, no limite, alertar a polícia Por Da Redação - 21 jan 2020, 15h47

Nesta terça-feira (21), a Uber vai implementar mais uma função com a intenção de preservar a segurança dos passageiros. A nova tecnologia U-Ajuda pretende identificar paradas inesperadas ou excessivamente longas no trajeto da viagem.

No caso de um evento desse tipo ser flagrado, o sistema inicia automaticamente uma checagem, enviando uma mensagem para o motorista parceiro e para o usuário, direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo. Dentre as opções de reações: ligar para a polícia, compartilhar a viagem com conhecidos e abrir um contato com a central de atendimento da Uber.

A ferramenta faz parte de uma série de novos recursos e iniciativas voltadas à segurança, anunciadas durante o evento global da empresa sobre o tema, realizado em São Paulo no mês de novembro. Para possibilitar a novidade, utiliza-se o GPS e outros sensores do smartphone do usuário (logo, é preciso deixar liberado o acesso do app a essas funções).