Huawei lança rival do Airpods no Brasil

Ainda que não tenha resolvido as desavenças com o governo dos Estados Unidos, a chinesa Huawei continua com uma estratégia agressiva de lançamento de smartphones e gadgets. No Brasil, depois de lançar a linha P30, de celulares premiums, em maio do ano passado, a companhia desembarca, em notícia antecipada ao site de VEJA, na quinta-feira (23) dois novos acessórios wearables: o relógio inteligente Watch GT 2, e o fone de ouvido sem fio FreeBuds 3.

Os fones sem fios, concorrentes do Airpods da Apple, são equipados com um processador desenvolvido pela própria Huawei. O Kirin A1 conta com recursos como o de redução de ruído externo durante chamadas e na execução de músicas. O preço: 1299 reais.

Já o Watch GT 2, de formato redondo, nisso diferente de seu rival Apple Watch, possui bateria com até duas semanas de duração, vem equipado com o mesmo processador Kirin A1, e é capaz de fazer o monitoramento de exercícios, executar músicas, aferir a frequência cardíaca e o tempo de sono. Chega no Brasil pelo preço de 1499 reais, para a versão de 42mm, e 1699 reais, para a de 46mm.

Os aparelhos da Huawei até agora são compatíveis com o Android, de propriedade da gigante Google. Isso apesar das sanções do governo de Donald Trump à empresa, que colocaram em risco os laços da chinesa com as companhias de tecnologia americanas. Por isso, deve-se levar em conta que essa estratégia de lançamentos pode não ser constante — por garantia, a Huawei está construindo seu próprio sistema operacional, o HarmonyOS, para substituir o Android, caso necessário.