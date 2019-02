Os videos mais vistos no YouTube: ‘Despacito’ é recordista

A música Despacito, do porto-riquenho Luis Fonsi, bateu um novo recorde no YouTube. Ultrapassando 6 bilhões de visualizações, o clipe se reafirmou como o mais visto na rede social, segundo anunciou o Google nesta quarta-feira, 27.

O clipe, lançado em janeiro de 2017, também é o que mais rapidamente chegou a 2 bilhões de views, em apenas 155 dias; a 3 bilhões (em 204 dias); e a 4 bilhões (em 272 dias).

Em segundo lugar, está Shape of You, de Ed Sheeran, com 4,09 bilhões. Gangnam Style, do sul-coreano Psy, primeiro clipe a passar dos 2 bilhões de visualizações, está atualmente em 5º lugar, com 3,3 bilhões. Confira, abaixo, o Top 5:

1 – Despacito (6 bilhões de views)

2 – Shape of you (4,09 bilhões de views)

3 – See You Again (4,02 bilhões de views)

4 – Uptown Funk (3,47 bilhões de views)

5 – Gangnam Style (3,29 bilhões de views)