Microsoft vai lançar tradutor simultâneo para Skype

A Microsoft planeja liberar, até o fim do ano, a versão de testes de um novo tradutor simultâneo para chamadas de voz, vídeo e mensagens instantâneas do Skype. A tecnologia foi apresentada durante a conferência Code, realizada nesta semana nos Estados Unidos.

O Skype Translator está sendo desenvolvido pelas equipes do Skype e da Microsoft Translator. A tecnologia é a mesma já adotada pelo aplicativo de tradução do Bing para Windows 8, que pode converter mensagens gravadas para outras línguas.

Durante a demonstração, Gurdeep Pall, vice-presidente do Skype, conversou com Diana Heinrichs, funcionária da Microsoft: ele falava inglês; ela, alemão. Cada frase foi traduzida com poucos segundos de atraso, em um diálogo que durou cerca de cinco minutos. A tradução foi reproduzida em áudio e também exibida em legendas.

Uma versão anterior da tecnologia da Microsoft já havia sido demonstrada em 2012 por Rich Rashid, chefe da Microsoft Research. Durante uma conferência da companhia na cidade de Tianjin, na China, o discurso de Rashid foi traduzido em tempo real para mandarim.

Desafio – Criar um sistema que permita a tradução simultânea de voz, vídeo e mensagens é um grande desafio para o setor de tecnologia. Em 2010, o brasileiro Hugo Barra, então diretor de produtos voltados à telefonia móvel na divisão Android, do Google, chegou a prometer a solução para 2011. O projeto, é claro, não saiu do papel. Na ocasião, o executivo afirmou que o aplicativo da companhia daria suporte à tradução voz-para-voz para até seis idiomas. Barra deixou o Google, abraçou novos projetos na China e o app tão sonhado parece ainda estar adormecido nos laboratórios do buscador em Mountain View.

(Com agência EFE)