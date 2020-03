iPhone 9 pode atrasar por causa do surto de coronavírus

A Apple pode ter que adiar o lançamento do suposto iPhone 9 devido à disseminação do coronavírus. O celular, também apelidado de iPhone SE 2, estava previsto para começar a ser produzido a partir de fevereiro, mas as operações das fábricas chinesas estão paradas devido ao surto.

A companhia nunca anunciou formalmente um evento para lançamento do aparelho, mas múltiplos rumores apontavam que seria realizado em março. Entretanto, preocupações quanto a colocar pessoas de todo o mundo em um espaço confinado por 1h30, além de uma ordem do condado de Santa Clara, nos EUA, proibindo reuniões com mais de 1 000 participantes, aparentemente fizeram a empresa mudar de ideia.

A gigante da tecnologia fabrica a maioria dos produtos na China e algumas indústrias parceiras ficam perto de Wuhan, o epicentro da doença. O coronavírus infectou mais de 4.400 pessoas e já matou mais de 100 pessoas no país. A capital da província de Hubei continua em quarentena para coibir a propagação do vírus.