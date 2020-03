Gigantes da tecnologia determinam ‘home office’ afim de evitar coronavírus

O Facebook e o Google, da Alphabet, recomendaram na quinta-feira (6) que seus funcionários na área da Baía de São Francisco trabalhem de casa para minimizar o risco de disseminação do coronavírus. O Facebook disse que está “recomendando fortemente que todos os empregados da área e funcionários temporários trabalhem de casa a partir de sexta-feira”.

E empresa de Mark Zuckerberg afirmou ainda que ” tomando medidas para reduzir o risco do COVID-19″ para funcionários, inclusive interrompendo visitas sociais aos escritórios do Facebook.

A Amazon, segundo a agência Reuters, seguiu Facebook e Microsoft e recomendou que seus funcionários de Seattle trabalhem de casa até o final do mês, depois que um dos empregados da gigante do varejo testou positivo para o coronavírus na terça-feira.

Um funcionário da Amazon que trabalhou no complexo de escritórios South Lake Union em Seattle e dois outros funcionários da empresa em Milão também foram infectados com o vírus. A Microsoft disse na quarta-feira (4) que alguns funcionários “essenciais” devem continuar indo para seus locais de trabalho e que a empresa seguirá as diretrizes do governo para desinfetar suas instalações.