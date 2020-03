70% das empresas de eletrônicos no Brasil já são afetadas pelo coronavírus

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) realizou uma sondagem para entender os impactos do coronavírus no setor de eletrônicos brasileiros. Segundo o levantamento divulgado na segunda-feira (10), 70% das 50 empresas entrevistadas já afirmam enfrentar problemas com o recebimento de materiais, componentes e insumos vindos da China.

Na última pesquisa de 20 de fevereiro, esse número era de 57%. Diante disso, 6% das empresas já operam com paralisação parcial nas fábricas, enquanto 14% já planejam o mesmo para os próximos dias – em sua maioria, também de forma parcial. Outras 48% não tem nenhuma previsão de interromper as atividades, sendo que essa decisão poderá mudar caso os problemas no abastecimento permaneçam por muito tempo.

Uma nova indicação desse levantamento mais recente é que, pela primeira vez, 54% das empresas sinalizaram que, caso a situação se prolongue por mais de um mês e meio, haverá impactos na entrega do produto final aos clientes.